Hoge Raad voor de Justitie opent bijzonder onderzoek na doodsteken van agent in Brussel

Omdat de zaak vele vragen oproept, is vandaag besloten om bij de Hoge Raad voor de Justitie een bijzonder onderzoek in te stellen in deze zaak. Doel van dit onderzoek? De werking van het gerecht en niet de individuele verantwoordelijkheden onder de loep leggen.

Op basis van dit onderzoek zal de raad aanbevelingen formuleren “om ervoor te zorgen dat dergelijke gebeurtenissen zich niet meer kunnen voordoen”, zo luidt het.

Het is pas de tweede keer dat de Hoge Raad voor de Justitie een bijzonder onderzoek voert in een lopend gerechtelijk onderzoek, met toegang tot het gerechtelijk dossier. De vorige keer was twee jaar geleden, in de zaak-Chovanec, waarbij de 38-jarige Slowaak Jozef Chovanec stierf nadat hij van een vliegtuig was gehaald en hardhandig was aangepakt door de politie in een cel op de luchthaven.

In dit onderzoek zal de Hoge Raad zich niet uitspreken “over de feiten, noch over de inhoud van eventuele rechterlijke beslissingen”, laat de raad weten. “De onafhankelijkheid van de rechterlijke macht is essentieel voor de goede werking van de rechtsstaat.”