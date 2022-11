Bilzen vindt opvang voor 19 van de 24 kinderen van geschorste kinderopvang Het Warme Nestje

Voor 19 van de 24 kinderen heeft de stad nu een alternatief plekje gevonden, niet alleen in Bilzen maar ook in de buurgemeenten Genk, Zutendaal en Riemst. Het gaat om een combinatie van bestaande plekjes die nog open waren en nieuwe tijdelijke opvang. Het Agentschap Opgroeien zal die verschillende locaties nog controleren en de stad Bilzen zal gaat samen met de ouders bekijken of de aangeboden locaties en tijdstippen haalbaar zijn.

Vandaag was er ook een overleg tussen het Agentschap Opgroeien en de uitbaatster van Het Warme Nestje.