BNNVARA-directeur excuseert zich na onthullingen "De wereld draait door": "Niet normaal dat mensen in angst werken"

Daarom viel de eerste verklaring die door Van Nieuwkerk naar de Volkskrant was gestuurd niet in goede aarde bij de omroep, zegt Kunzeler. "In de eerste verklaring was geen sprake van erkenning of excuses. Dat hij daarna, nadat wij hem hadden aangesproken, met een tweede verklaring is gekomen, vinden wij erg ingewikkeld. Want we wisten wat er in die eerste verklaring stond. Daarom gingen we twijfelen."