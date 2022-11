Internationaal gerenommeerde architect Daniel Libeskind neemt Antwerpse Boerentoren onder handen: zo ziet het nieuwe ontwerp eruit

De Boerentoren, dat landmark aan de Meir in Antwerpen, werd twee jaar geleden door de bank KBC verkocht aan Katoennatie van Fernand Huts. Op dit moment wordt het 90-jaar oude kantoorgebouw grondig gestript en ontdaan van asbest. En vandaag is bekendgemaakt welke architect de Boerentoren een nieuwe gedaante zal aanmeten. Het is een grote internationale naam: Daniel Libeskind, in samenwerking met het Belgische architectenbureau ELD, op de persconferentie vertegenwoordigd door Bart Anthonissen.