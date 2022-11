Woning brandt uit in Lier nadat bewoner in slaap was gevallen terwijl friteuse nog aanstond

Rond 21 uur gisterenavond is er brand ontstaan in een rijwoning aan Pettendonk in Lier. De bewoner was in slaap gevallen, terwijl de friteuse nog aanstond. Toen de brandweer aankwam, was het een uitslaande, hevige brand. De woning brandde helemaal uit. De bewoner werd voor controle naar het ziekenhuis gebracht.

Ook de 2 woningen ernaast hebben lichte schade opgelopen. De bewoners van die huizen werden uit voorzorg geëvacueerd.