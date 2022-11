Recordvangst? Britse visser vangt gigantische "goudvis" van 30 kilo

25 minuten lang streden vis en visser, maar uiteindelijk won Hackett de strijd. Hij haalde The Carrot boven en poseerde er trots mee op de foto’s. Geen zorgen, The Carrot was niet het hoofdmaal van Hacket's diner. Hij liet het unieke dier gewoon weer verder zwemmen. "Hij is in uitstekende gezondheid", zegt Cowler aan the Daily Mail. Hackett zelf bleef bescheiden. "Het was schitterend om hem te vangen, maar het was ook puur geluk."