Britten domineren op uitreiking van Internationale Emmy Awards

De Emmy voor beste acteur ging naar de Schot Dougray Scott voor zijn rol in de misdaadserie "Irvine Welsh's Crime". Bij de vrouwen kon de Franse Lou de Laâge haar nominatie verzilveren voor haar rol in de film "Le Bal des Folles". Ze haalde het onder andere van de Belgisch-Britse Celine Buckens die genomineerd was voor de dramareeks "Showtrial".

In de categorie beste documentaire was de overwinning weggelegd voor de Franse docu "Enfants de Daech, les Damnés de la guerre", over de terreurgroep IS. Dit jaar werd voor het eerst ook een sportdocumentaire bekroond met een internationale Emmy Award. Die eer ging naar het Britse "Queen of Speed".

De Nederlandse kinderserie "Kabam!" kreeg de prijs in de categorie kids: live-action. "Kabam!" is een fictieserie die inzoomt op alledaagse angsten van kinderen en wordt uitgezonden door KRO-NCRV.

De internationale Emmy Awards worden jaarlijks uitgereikt door de International Academy of Television Arts & Sciences en bekronen televisieprogramma's die gemaakt zijn buiten de Verenigde Staten. In totaal maakten 60 genomineerden afkomstig uit 23 landen kans op een beeldje. Er werden prijzen uitgereikt in 15 categoriëen, waarvan ongeveer de helft werd gewonnen door het Verenigd Koninkrijk. Een Belgisch programma was dit jaar niet in de running voor de felbegeerde prijs.