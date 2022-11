Socialisten en groenen betwisten budgetneutraliteit van btw-verlaging op energie, premier De Croo klinkt minder stellig

De premier deed die uitspraak in een terechtwijzing van zijn partijgenote en - toen nog - staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker. Volgens De Croo had De Bleeker een "materiële fout" gemaakt in de begroting.

Omdat de exacte timing van de accijnsverhoging nog niet gekend is, had het kabinet van De Bleeker de kosten van de btw-verlaging al in de begroting ingecalculeerd, maar nog niet de eventuele opbrengsten van de accijnzen.

De Bleeker moest de cijfers aanpassen en nam later ontslag wegens fouten in de begroting.