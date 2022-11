BEKIJK: Zware fabrieksbrand in China, zeker 38 doden

De brand brak maandag in de namiddag plaatselijke tijd uit, in de Kaixinda Trading Company in Anyang, een stad in de oostelijke provincie Henan. Er werden meer dan 200 brandweerlui en meer dan 60 brandweerwagens ingezet. Tegen 20 uur was de brand onder controle, tegen middernacht geblust.

Zeker 38 mensen kwamen om het leven, onder hen heel wat vrouwen. In de fabriek werd onder meer winterkleding gemaakt, maar Kaixinda is ook een groothandel in machines, bouwmaterialen en niet-gevaarlijke chemicaliën. Volgens Chinese media werden ook 2 mensen met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.

Volgens een eerste onderzoek zou de brand veroorzaakt zijn door een werknemer die tijdens laswerk de veiligheidsregels overtrad. De zaakvoerder van de fabriek is opgepakt.