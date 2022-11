Vier Colombianen veroordeeld voor diefstallen van juwelen en smartphones op dancefestival Tomorrowland

"De inspecteurs zagen hoe ze geregeld achter iemand halt hielden en dan probeerden om een handtas of rugzak te openen of een halsketting te verwijderen", zegt het parket. "De vier werden opgepakt en gefouilleerd. Bij één van de mannen werden twee bankkaarten aangetroffen die niet op zijn naam stonden, drie halskettingen en vier gsm-toestellen die hij in zijn onderbroek had verstopt. Hij had ook een kaartje op zak met de gegevens van een locker op Tomorrowland. Daarin lagen nog elf gestolen gsm-toestellen."