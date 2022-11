De aarde weegt voortaan 6 ronnagram, een elektron 1 rontogram en de schrikkelseconde verdwijnt

Het metrisch systeem heeft vier nieuwe voorvoegsels om het immens grote of het enorm kleine weer te geven: ronna en quetta voor de grote getallen, ronto en quecto voor de kleine. Het is de eerste keer deze eeuw dat het Internationale Stelsel van Eenheden of het SI-stelsel nieuwe voorvoegsel aanneemt. De invoering is beslist op de 27e Conference générale des poids et mesures (CPGM) in Versailles. Op de vergadering is ook beslist om ten laatste vanaf 2035 geen schrikkelseconden meer in te voeren.