Topman van Nederlandse Publieke Omroep zet tijdelijk stap opzij tot er duidelijkheid is over onderzoek naar Matthijs van Nieuwkerk

Frans Klein, directeur bij de Nederlandse Publieke Omroep (NPO), legt tijdelijk zijn functie neer tot er meer duidelijkheid is over het onderzoek naar Matthijs van Nieuwkerk. Over de presentator kwamen meerdere klachten binnen over grensoverschrijdend gedrag. Eerder vandaag raakte ook bekend dat Van Nieuwkerk stopt bij de Top 2000-programma's van de Nederlandse publieke omroep NTR.