Gent organiseert speeddates voor ondernemers, artiesten, vzw's en organisaties die op zoek zijn naar betaalbare ruimte

Vanavond organiseert de Stad Gent in Shopping Gent Zuid een speeddate om mensen die ruimte zoeken te matchen met mensen die er een aanbieden. Want, een geschikte locatie vinden in Gent om te ondernemen, artistieke activiteiten uit te oefenen, of creatieve producten te ontwikkelen is niet altijd evident, zo zegt de stad. Gent wil daarom optreden als matchmaker.