Gevangene ontsnapt uit pas geopend detentiehuis in Kortrijk

De jongeman van 30 ontsnapte vrijdagavond uit het detentiehuis in Kortrijk. Hij zou daarbij een raam geforceerd hebben. De politie was snel ter plaatse en startte een zoekactie, maar de man is nog altijd niet gevat. "Hij is al een aantal dagen op vrije voeten", bevestigt woordvoerster van het gevangeniswezen Kathleen Van de Vijver. "Maar de zoektocht gaat uiteraard verder."

In het detentiehuis is ondertussen een intern onderzoek opgestart. De voor- en achterdeur van het detentiehuis zijn normaal altijd gesloten en er is zowel binnen als buiten camerabewaking. "We gaan bekijken wat we moeten doen om dit in de toekomst uit te sluiten", zegt Van de Vijver.

In het detentiehuis op Hoog Kortrijk verblijven enkel gedetineerden die veroordeeld zijn tot gevangenisstraffen minder dan drie jaar en die voorbereid worden op hun vrijlating. In een detentiehuis worden de gevangenen voorbereid op hun terugkeer in de maatschappij. Ze leven samen in leefgroepen en gaan samen op zoek naar werk, kunnen lessen volgen, leren koken, budget beheren en krijgen hulp bij het herstellen van het contact met hun familie.