Halle en Leuven zijn start- en aankomstplaats van WK gravel 2024

Vóór het WK in 2024 is er eerst nog het Belgisch kampioenschap gravel, dat wordt volgend jaar voor de eerste keer georganiseerd. En het vindt plaats in Oud-Heverlee. "Fantastisch", zegt burgemeester Bart Clerckx (CD&V). "Dit is het eerste BK gravel ooit en dan nog in onze gemeente. Wij kunnen een parcours aanbieden met 95% onverharde wegen in Heverleebos en Meerdaalwoud. Gravel is ook echt populair in Oud-Heverlee, we zien hier vaak gravelfietsers. Iedereen is meer dan welkom om te komen supporteren tijdens het BK op 15 oktober 2023", besluit de burgemeester.