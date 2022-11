Al meer dan 250 doden na aardbeving in Indonesië, veel kinderen stierven onder puin van ingestorte schoolgebouwen

Een aardbeving met een kracht van 5.6 trof gisteren het westelijke deel van het Indonesische eiland Java. Het epicentrum bevond zich in de buurt van de stad Canjur, in de provincie West-Java. Volgens de lokale autoriteiten zijn intussen al 252 doden geteld. Gisteravond lag de balans op 162.

Mensen brachten de nacht door in tenten, maar evenzeer op matjes in de openlucht.