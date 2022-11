Jobbeurs voor nieuwkomers in Pelt wil asielzoekers en Oekraïners aan werk helpen in Noord-Limburg

Een andere uitdaging is om op het werk te geraken. "Veel nieuwkomers beschikken niet over een rijbewijs of een auto waardoor ze afhankelijk zijn van het openbaar vervoer. De meeste bedrijven zijn gelegen op een industrieterrein dat moeilijk te bereiken is met de bus. Ze werken meestal in shiften en ook dan is de verplaatsing moeilijk." Dat merkt ook Rabie Mouzayen, die vijf maanden geleden naar België kwam en nu in Lommel verblijft. Hij werkt momenteel in Geel in de Antwerpse Kempen, maar dat is met de bus erg ver. "Het wordt nu kouder en sneller donker. Daarom hoop ik hier nu een job te vinden dichter bij Lommel", zegt hij.