Justitie weigert een leeftijdstest bij asielzoekers tot ze een opvangplaats krijgen

Het tekort aan opvangplaatsen voor asielzoekers blijft groot. Met de weinige vrije plaatsen probeert Fedasil toch nog zoveel mogelijk gezinnen en niet-begeleide minderjarigen op te vangen. Meerderjarige mannen belanden sowieso op straat.

Als er twijfel is of een asielzoeker minder- of meerderjarig is, moet een leeftijdstest bij FOD Justitie uitsluitsel geven. De jonge asielzoeker krijgt dan van Dienst Vreemdelingenzaken een verwijsbrief en moet daarmee een afspraak maken. Maar Justitie weigert al een maand lang om zo'n tests uit te voeren als de jongere geen opvangplaats heeft.