"In de Nederlandse kinderopvang staat 1 verzorger in voor 4 kinderen, in België is de realiteit 1 begeleider voor 9" 

"Belangrijk verschil bij ons is dat de beroepskracht-kindratio aanzienlijk gunstiger is voor de jongste kinderen. Voor het eerste levensjaar (0-1 jaar) is dat 1 medewerker op de 3 kinderen, voor de leeftijdscategorie 1 tot 2 jaar is dat 1 medewerker op de 4. In Vlaanderen is de realiteit 1 op de 9. Dat lijkt me onverstandig om een veilig klimaat te creëren en onvoldoende om aandacht aan de kinderen te geven en hen te stimuleren. Hoe komt dat? Dat heeft te maken met hoeveel geld je uittrekt als samenleving."



Leseman ziet ook een probleem ontstaan bij de leeftijd waarop je kan instappen in de kleuterklas. "In Vlaanderen gaan kinderen op 2,5 jaar naar de instapklas op school. Dat betekent dat er een relatief kleine markt is voor kinderopvang. Het lijkt me beroepsmatig moeilijk om dan een gezond rendabele kinderopvang te hebben, zeker als er te weinig geld geïnvesteerd wordt."