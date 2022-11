Honderdtal ouders moet plots op zoek naar nieuwe kinderopvang na sluiting Mippie en Moppie

Het kinderdagverblijf heeft in totaal vijf vestigingen: twee in Keerbergen en drie in Zemst. Eén van de verblijven in Keerbergen kwam begin november onder vuur te liggen nadat het Agentschap Opgroeien een foto kreeg waarop een kindje te zien was dat met ducttape was vastgebonden aan zijn bedje. "Kort daarna volgden voor alle vestigingen in totaal nog 19 andere klachten", vertelt woordvoerder Nele Wouters. Of er effectief voor élke vestiging een klacht kwam, wil het agentschap niet zeggen. "We hebben beslist om alle vestigingen te sluiten omdat we alles grondig willen onderzoeken. Kwamen de verantwoordelijken op alle locaties over de vloer? Was er een uitwisseling van personeel? We willen zo snel mogelijk duidelijkheid om alle onzekerheid bij iedereen te kunnen wegnemen. Als er met bepaalde afdelingen geen problemen blijken te zijn, kunnen die misschien sneller weer open. Al dan niet onder een paar voorwaarden", aldus nog de woordvoerder.