Lokerse supporters die zich misdroegen, moeten zelf boete betalen: "Hanteren nultolerantie, de vervuiler betaalt"

De club kreeg een boete van 1.500 euro opgelegd, maar is niet van plan die zelf te betalen. "Wij gaan verhaal zoeken. Er is schade veroorzaakt. Wij zijn schadelijder voor het gedrag van mensen, en ik noem ze absoluut geen supporters. Het werkt verstorend en dat heeft zware gevolgen voor de club. De vervuiler betaalt, zegt men, en wij gaan verhaal zoeken bij de persoon of personen door wie wij een boete krijgen. Misschien eerst via de minnelijke weg en als dat niet lukt via gerechtelijke weg."