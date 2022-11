Man die twee dochtertjes om het leven bracht in Oostkamp blijft aangehouden

De Brugse raadkamer heeft beslist dat de man die vorige week zijn dochtertjes om het leven bracht, een maand langer in de cel zal blijven. De levenloze lichamen van de twee meisjes van acht en vijf werden vorige week woensdag aangetroffen in de woning van de man. Toen de politie de meisjes terugvond, was de vader nergens te bespeuren. Later die avond kon hij ingerekend worden door de politie.

De echtscheiding tussen de man en de moeder van de meisjes zou aan de basis van de feiten liggen. Volgens de advocaat van de vader komt de verlenging van de aanhouding niet als een verrassing. Hij legt zich neer bij de beslissing. "Ik heb mij naar wijsheid van de rechtbank gedragen uit respect voor de slachtoffers. Uiteraard heeft de raadkamer beslist over een handhaving van de hechtenis", zegt zijn advocaat Frederiek Wauters.