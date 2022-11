Nieuwe coronapiek in China maakt einde aan hoop op voorzichtige versoepeling zero-covidregels

Bijna een derde van de besmettingen is geregistreerd in Guangdong. Guangzhou (Canton), de hoofdstad van de provincie, niet ver van Hongkong, is de belangrijkste industriestad in het zuiden van China. Maar ook in de Chinese hoofdstad Peking is het hoogste aantal coronagevallen sinds het begin van de pandemie geregistreerd. In delen van de stad zijn scholen, bedrijven, musea en winkelcentra dicht. Ook parken zijn gesloten. Inwoners worden verzocht zo weinig mogelijk buiten te komen. In Peking, Guangzhou en verschillende andere steden wordt opnieuw massaal getest en worden mensen in quarantaine geplaatst.