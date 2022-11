Ontwerp Boerentoren lokt gemengde reacties uit: van "archilelijk" tot "erg vernieuwend"

Tanguy Ottomer, stadsgids in Antwerpen, weet nog niet zo goed wat hij van het nieuwe ontwerp moet denken, zegt hij in "De wereld vandaag" op Radio 1. "Ik vind dit heel verrassend en erg ingrijpend. Ik word er niet direct wild van. Maar dat kan misschien veranderen als ik het gebouw in het echt kan zien en ervaren. Ook bij het ontwerp van het MAS liepen veel mensen niet wild. En nu is dat gevoel toch helemaal anders."

Joke Van Leeuwen, voormalig stadsdichter van Antwerpen is geen fan. "Ik kijk vanuit mijn werkkamer op de Boerentoren. Het lijkt alsof het de mode is om oudere gebouwen te bekleden met nieuwere vormen, zoals met het Havenhuis. Mijn gevoel is toch dat zo'n gebouw af is, zoals het is ontworpen."