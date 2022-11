De Europese nobele kunst van de hypocrisie over "onze normen en waarden"

Het WK voetbal in Qatar is uiterst boeiend. Niet zozeer wegens de matchen. Als gepensioneerde beschikte ik nog niet over de nodige tijd om een wedstrijd te bekijken. De kans is groot dat het zo blijft. Maar de hele vertoning rond het veld maakt veel duidelijk over de staat van gezondheid waarin onze Westerse landen verkeren.



Alles begint met de toekenning van het WK aan Qatar. Dat was in 2010. Een grote voetbalnatie kun je het land moeilijk noemen. Het gaat niet om het Brazilië aan de Perzische Golf. Maar er was de kracht van het geld die je eufemistisch als een "welgekomen mondialisering van het voetbal" kunt aanprijzen.

De vraag was daarnaast of een klein land als Qatar in staat zou zijn om de organisatie van zo'n groot tornooi op zich te nemen en op tijd de nodige prestigieuze voetbalstadions te bouwen.