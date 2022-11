Eindelijk een Europees voorstel voor een prijsplafond op gas: Europese Commissie stelt (opvallend hoge) grens van 275 euro per megawattuur voor

"Europa betaalt vandaag een hoge gasprijs", aldus Europees commissaris voor Energie Kadri Simson, tijdens een persconferentie over het voorstel. "In augustus dit jaar zagen we prijzen van 220 tot zelfs 320 euro per megawattuur. Op dit moment ligt de gasprijs rond 116 euro per megawattuur, maar we blijven wel kwetsbaar voor extreem hoge prijzen zoals afgelopen zomer. Daarom stellen we voor dat er een prijsplafond komt op 275 euro per megawattuur."

In het voorstel van de Commissie staat dat het prijsplafondmechanisme automatisch in werking treedt - wat wil zeggen dat er helemaal geen gastransacties meer zullen plaatsvinden boven de afgesproken grens - wanneer aan volgende twee voorwaarden voldaan wordt:

Wanneer de prijs van de "futurecontracten" op gas (die een maand op voorhand worden gesloten) op de TTF-beurs twee weken lang hoger ligt dan 275 euro

Wanneer die TTF-prijs 58 euro hoger ligt dan de LNG-referentieprijs op de globale markt gedurende 10 opeenvolgende handelsdagen binnen die twee weken

Wanneer niet meer voldaan is aan de twee voorwaarden, zal het correctiemechanisme ook automatisch stoppen. "We zijn ons ook bewust van de risico's", verzekert Simson. "Daarom zal de maatregel ook voorkomen of teruggeschroefd kunnen worden, wanneer bijvoorbeeld de bevoorradingszekerheid of de stabiliteit van de markt in het gedrang komt." Ze noemt het mechanisme dat op tafel ligt een "laatste toevlucht om uitzonderlijk hoge prijzen te vermijden".