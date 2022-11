Professor uit Houthalen-Helchteren krijgt 1,5 miljoen euro voor ontwikkeling van zachte plastic robots

De 34-jarige professor Benjamin Gorissen is een van de winnaars van de ERC Starting Grants, een Europese beurs voor onderzoekers die aan het begin van hun carrière staan. Gorissen ontwikkelt zachte plastic robots, die bijvoorbeeld kunnen ingezet worden voor medisch onderzoek. "Nu worden robots al ingezet bij operaties", vertelt de Limburgse professor. "Maar die conventionele robots zijn van een hard materiaal gemaakt. Bij een onverwachte beweging kan een patiënt dan pijn voelen. Met zachte robots is dat niet het geval. We kunnen ze dan bijvoorbeeld makkelijk inslikken, zoals een pilletje. De robot zou dan in de maag of darmen een biopsie kunnen nemen, en daarna met de rest van de stoelgang naar buiten komen."