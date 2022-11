Rechter in Dendermonde veroordeelt gynaecologe omdat ze baarmoederhalskanker niet opspoorde

De rechter in Dendermonde heeft een gynaecologe veroordeeld omdat ze niet de nodige onderzoeken heeft gedaan, of heeft laten uitvoeren, bij een patiënte die intussen overleden is aan baarmoederhalskanker. De vrouw klopte in 2012 aan met klachten van de ziekte, maar de gynaecologe pikte de symptomen niet op, waardoor de baarmoederhalskanker te laat is vastgesteld. De arts is vandaag veroordeeld tot een celstraf van 12 maanden en een boete van 1.500 euro, met uitstel.