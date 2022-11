20 treinreizigers zitten 1,5 uur lang vast op trein in Ruisbroek

Vanmorgen konden er 1,5 uur lang geen treinen rijden tussen Puurs-Sint-Amands en Willebroek. Even voor 6.30 uur liep het mis. "Er waren werken gepland en daarbij is een kabel geraakt", zegt Thomas Baeken van Infrabel.

"Daardoor is een storing ontstaan en hebben we het treinverkeer moeten stilleggen tussen Puurs en Willebroek. Een trein die op weg was van Leuven naar Sint-Niklaas is daardoor ook stil komen te staan. Er waren 20 reizigers aan boord. Die hebben daar ongeveer anderhalf uur stilgestaan."