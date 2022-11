Treinreizigers klagen over ingekorte treinen van Antwerpen naar Brussel

De NMBS is zich daarvan bewust. “Het probleem is de betrouwbaarheid van het ouder materieel dat gevoeliger is voor pannes en dat uiteraard sneller uitvalt”, zegt Bart Crols van de NMBS. “Doordat er vertraging zit op de levering van nieuw materieel, moeten we ouder materieel langer in dienst houden. Als er dan pannes zijn, kiezen we er liever voor om treinen toch te laten uitrijden maar dan met een kortere samenstelling.” Daarnaast is er volgens de treinmaatschappij ook nog steeds een tekort aan personeel, vooral aan technisch personeel. En dat is ook nijpender in de provincie Antwerpen.