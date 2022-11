Turkse president Erdogan dreigt opnieuw met grondoffensief in noorden van Syrië

Wie zijn de (Turkse) PKK en de (Syrische) YPG?

PKK: De Koerdische afscheidingsbeweging PKK (Koerdische Arbeiderspartij) voert al sinds 1984 strijd voor onafhankelijkheid of verregaande autonomie. De groep wordt door Turkije, de VS en de EU gezien als een terroristische organisatie. De PKK heeft een geschiedenis van bloedige aanslagen in Turkije met 40.000 doden tot gevolg. Bijna altijd eist de PKK aanslagen op. Na 13 november – de aanslag in Istanbul – heeft de groep expliciet ontkend betrokken te zijn. De PKK volgt de ideologie van Abdullah Öcalan (74), de PKK-leider die in Turkije in de gevangenis zit sinds 1999.

YPG: YPG (Volksbeschermingseenheden) is de Syrisch-Koerdische militie van de politieke organisatie PYD (Democratische Uniepartij) en is opgericht door Syrische Koerden. Het hoofddoel van de groep is het oprichten van een autonome Koerdische regio in Syrië. YPG is een belangrijk onderdeel van de Alliantie SDF (Syrian Democratic Forces). De YPG wordt door Turkije gezien als een verlengstuk van de PKK en is voor Turkije dus ook een terroristische organisatie. De Verenigde Staten (en de EU) kijken daar anders naar: YPG was een belangrijke bondgenoot van de VS in de strijd tegen terreurgroep IS (zij leverden de cruciale grondtroepen in die strijd) en genieten dus Amerikaanse steun. Dat is zeer tegen de zin van Turkije.