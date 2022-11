Gentse vzw's organiseren toernooi waar je wint door omkoping: "Protest tegen WK, voor het goede doel" 

Half december vindt in Gentbrugge de “Fair pay cup” plaats. Het is een ludiek voetbaltoernooi dat de draak steekt met het WK voetbal in Qatar én tegelijk geld in het laadje wil brengen voor het goede doel. Minivoetbalploegen schrijven in aan een basisbedrag (20 euro/ploeg) en kunnen voordelen kopen door meer geld neer te tellen.