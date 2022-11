Russische komieken bedotten Poolse president Duda door zich na raketinslag aan telefoon uit te geven als Franse president Macron: "Ik wil geen oorlog met Rusland"

De opname (ruim 7 minuten lang) werd vandaag online gezwierd door de komieken. In het begin van het gesprek vertelt Duda hoe hij met NAVO-Secretaris-Generaal Stoltenberg en Amerikaans president Biden overlegd heeft over Artikel 4. Op de vraag of Duda dacht dat Rusland verantwoordelijk was, klonk het stellig: "Nee". Echt gevoelige informatie krijgen de komieken niet uit de president. Een greep uit het gesprek: