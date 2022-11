Vanaf 1 januari ziet je elektriciteitsfactuur er anders uit: dit moet je weten over het capaciteitstarief

Neen, vanaf 2023 is er op het vlak van de netkosten geen onderscheid meer tussen dag-, nacht- en uitsluitend nachttarief.

“Het nachttarief werd indertijd gelanceerd om de elektriciteitscentrales ook ’s nachts aan een constant vermogen te kunnen laten draaien”, zegt Dieter Jong. “Vandaag zitten we in de omgekeerde situatie: er is vooral overdag stroom, dankzij bijvoorbeeld zonnepanelen. Daarom valt ook de korting voor nachtverbruik weg.”

Heb je zelf zonnepanelen? Dan zet je je toestellen het best zo veel mogelijk op wanneer de zon schijnt. Als je geen PV-installatie hebt, dan kun je wellicht het best blijven doen wat je deed. “De netkosten zijn dan wel niet meer voordeliger ’s nachts, maar het tarief van jouw leverancier is dat misschien nog wel”, zegt Jong. “Check zeker op de tarieffiche van je elektriciteitscontract of het nachttarief voordeliger is dan het dagtarief.”

Maar hoe dan ook moeten we vroeg of laat toch van dat nachttarief af, zegt Jong. “Het is een cultuurwijziging. We moeten die omslag maken.”