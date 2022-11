Vliegtuigstoelen, pilotenuniformen of zelfs kamerplanten: oude spullen van Sabena te koop, "een stukje nostalgie wil ik wel in huis"

"We hebben echt van alles", zegt Koen Grysolle van veilinghuis Troostwijk die de verkoop organiseert. "Posters, postkaarten, kledij of oude vliegtuigstoelen." Allemaal items met het iconische Sabena-logo. Er zijn ook letters van ruim anderhalve meter hoog, die ooit op het dak van het gebouw stonden, die je kan kopen. En zelfs (levende) kamerplanten. "Die stonden ooit in de kantoren van Sabena. De curatoren hebben die de afgelopen jaren in hun eigen kantoren gezet en in leven gehouden. Nu kun je ze kopen als je wil." Ook spullen zonder Sabena-logo zijn te koop, zoals archiefkasten, papiermappen of bureaustoelen. (Lees verder onder de foto's).