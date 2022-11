Vlottere vergoeding voor terreurslachtoffers op komst (maar die zal niet gelden voor de slachtoffers van 22 maart)

Na de aanslagen van 22 maart in de Brusselse metro en op de luchthaven van Zaventem werden slachtoffers geconfronteerd met complexe verzekeringsprocedures. Sommigen wachten nog steeds op een volledige vergoeding. En wie niet verzekerd was, heeft geen recht op een vergoeding. "Het is totaal onacceptabel dat terreurslachtoffers jarenlang moeten vechten voor een correcte vergoeding", aldus minister Dermagne.

Eventuele nieuwe terreurslachtoffers zullen dat administratieve doolhof in de toekomst niet meer moeten ondergaan. De federale regering werkt namelijk aan een beter systeem, waardoor slachtoffers niet meer de speelbal zouden worden van verzekeringsmaatschappijen. Slachtofferverenigingen drongen er al langer op aan en het was ook een belangrijke aanbeveling van de parlementaire onderzoekscommissie naar de aanslagen. Nu, ruim 6 jaar na de aanslagen, wordt de laatste hand gelegd aan een wetsontwerp. Eind deze maand wordt het ingediend.

Om alles te vereenvoudigen, wil de overheid één contactpunt installeren waar iedereen terecht kan. In het verlengde daarvan zullen slachtoffers ook slechts één medisch onderzoek moeten ondergaan. In principe zal de lichamelijke schade van alle slachtoffers worden vergoed. In het ontwerp wordt het begrip "lichamelijke schade" wel breed omschreven waardoor ook morele schade kan vergoed worden en zelfs ook economische schade. Er moet dan wel bewezen worden dat die het rechtstreekse gevolg zijn van de lichamelijke letsels.

Het totaalbedrag dat wordt voorzien om slachtoffers van een eventuele nieuwe terroristische aanslag te vergoeden, wordt opgetrokken van 1 naar 1,7 miljard euro. Dat geld wordt bijeen gebracht door de verzekeringssector en de Belgische overheid. Slachtoffers zullen ook sneller hun geld moeten zien.