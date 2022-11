Vijf jaar cel voor aanslag met zwaar vuurwerk in Hoboken

De twee broers hadden de aanslag gepland via de geëncrypteerde berichtendienst Sky ECC. Die berichten werden door de politie ontdekt. Een van de mannen had zijn jongere broer het adres doorgestuurd en gezegd dat hij eerst moest schieten en dan de bom op de deur moest plakken. Daarna moest hij de naam van de vrouw bij de buren spuiten. "In orde bro", had Hicham na de aanslag gestuurd. Over de bom schreef hij dat die "luid" was.