Raad van bestuur keurt VRT-transformatieplan goed: "Einde brengen aan onzekerheid voor personeel"

De directie van de VRT legde in april een plan op tafel om de Vlaamse openbare omroep efficiënter, multimedialer en kleiner te maken. Tegen 2025 wil de VRT-top het met zowat een tiende van het personeel - ruim 200 mensen - minder doen. In 2023 zal het aantal omroepmedewerkers voor het eerst structureel onder 2.000 dalen, om in 2025 uit te komen op 1880.

Oorspronkelijk was er sprake van 116 naakte ontslagen. Ook werd besloten dat de productie "Thuis" uitbesteed zou worden, waardoor de 70 makers van de populaire soap bij een extern productiehuis zouden worden ondergebracht.