Watertoren Borsbeek loopt leeg na lek: 1 miljoen liter drinkwater gaat verloren

Vlakbij de watertoren in Borsbeek, aan de Lucien Hendrickxlei, staat het hele parkeerterrein onder water na een lek in de waterleiding. Een kraan heeft tijdens graafwerken een waterleiding geraakt. “Na de melding rond 15.30 uur hebben we meteen twee ploegen uitgestuurd die nu het lek aan het zoeken zijn", zegt Alain T'Syen van Pidpa. "Wanneer het lek gevonden is, zal het worden hersteld. Maar het is nog niet duidelijk wanneer dat zal zijn."