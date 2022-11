Waarom België de begrotingsbelhamel van Europa is: "De budgettaire nonchalance is hier veel te groot"

"Weet je wat ons begrotingsdocument was na dat weekend? Anderhalf A4'tje. Voor zover we weten, was dat eigenlijk gewoon een som. Je wist niet wat het saldo was, het effect op het tekort op de begroting. Dat was niet beschikbaar omdat men pas in de voormiddag klaar was, na heel veel herrie. Maar de zaterdag daarop moet die algemene toelichting klaar zijn. Ondertussen was er een persconferentie geweest: dan hadden we 7 bladzijden, een wat rommelige powerpoint."