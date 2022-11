55 miljoen euro voor sociale woningen in Ronse

De komende jaren zal er in Ronse 55 miljoen euro geïnvesteerd worden in sociale woningen. Er zullen nieuwe sociale woningen komen, en bestaande sociale woningen worden gerenoveerd. Vandaag is al de eerste stap gezet. In de wijk Floréal is begonnen met de bouw van 33 sociale huurwoningen en huurappartementen. Die moeten ervoor zorgen dat de inwoners van Ronse een betaalbare en kwaliteitsvolle sociale woning kunnen krijgen. Sommige woningen krijgen 5 slaapkamers zodat ook grotere gezinnen in aanmerking komen. Het gaat om een investering van 6 miljoen euro.

Wie in Ronse geboren en getogen is, krijgt voorrang bij de sociale woningen. Tot nu toe stonden ook heel wat inwoners van Brussel of Wallonië op de wachtlijst.