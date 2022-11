Agentschap Opgroeien sluit kinderdagverblijf De Bengeltjes in Denderleeuw

"We nemen deze beslissing omdat er zeer ernstige zorgen zijn over de kwaliteit, veiligheid en gezondheid van de kinderen in de opvang", klinkt het bij de woordvoerster. Het kinderdagverblijf opende in 2017 en kreeg sindsdien tweemaal een inspectie, in 2019 en 2022, waarbij "ernstige inbreuken" werden vastgesteld. "De organisator slaagde er niet in om die tekorten structureel weg te werken. Een recent gemelde gevarensituatie maakte ook dat voor Opgroeien de pedagogische kwaliteit niet gegarandeerd is."

Opgroeien wil niet dieper ingaan op de aard van de klachten en meldingen, maar benadrukt dat het deze beslissing neemt in het belang van alle andere kinderen die er worden opgevangen. "Een sluiting is heel ingrijpend voor een gezin dat plots op zoek moet naar een andere opvang en tegelijk met veel vragen zit", klinkt het. "De ouders van de kinderen die er naar de opvang gaan, werden uitgenodigd voor een toelichting dinsdagavond."