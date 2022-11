Urenlang tooghangen, bingedrinken en met kater in de les? UA en stad Antwerpen zetten memes in tegen foute percepties over studenten en alcohol 

De memes en videos krijgen drie maanden de tijd om hun werk te doen. Na die maanden zullen de studenten opnieuw ondervraagd worden. "We willen eerst kijken of de campagne hen bereikt heeft. In tweede instantie is het natuurlijk ook belangrijk of er een impact is geweest op hun eigen alcoholgebruik. Want dat is het uiteindelijke doel, het overmatige drankgebruik terugdringen", besluit Van Hal.

Iedereen wordt dan ook aangespoord om de memes en video's te verspreiden op sociale media met de hashtag #alcoholfacts. De memes en video's zelf zijn te vinden op de website van de campagne.