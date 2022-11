Bel je met een prepaidkaart? Volgend jaar kun je van operator veranderen zonder je belwaarde te verliezen

“Prepaidkaarten kunnen goedkoper zijn als je weinig belt”, zegt De Sutter. “Maar we weten eigenlijk weinig over de mensen die ze gebruiken. Logischerwijs zijn het vaak gebruikers die weinig bellen. Of mensen die bewust voor die formule kiezen om omdat het goedkoper uitvalt. In deze tijden telt elke euro.”

Het nieuwe Koninklijke Besluit is een goede aanleiding om na te gaan of je wel de voordeligste prepaid-formule hebt. Mocht er bij een andere provider een betere deal te vinden zijn, dan is de overstap voortaan vlot gemaakt.