Belgen maken jaarlijks bijna 10 miljoen daguitstappen naar Oost-Vlaanderen

De Belgische dagjestoeristen geven ongeveer 31 euro per persoon uit, als ze naar Oost-Vlaanderen komen. De helft ervan spenderen ze op café of restaurant. Dagjestoeristen in Oost-Vlaanderen brengen daardoor meer dan 265 miljoen euro in het laatje.

Toeristen komen in Oost-Vlaanderen vooral wandelen tijdens zo’n daguitstap. En dat doen ze overwegend in de Vlaamse Ardennen. Ook fietsen is populair. En daarnaast bezoeken ze ook vaak een attractie of een museum. Het gebeurt ook soms dat ze naar Oost-Vlaanderen komen op daguitstap, omdat er een evenement plaats vindt.