Bij twee explosies in Jeruzalem komt een tiener om het leven, zeker veertien anderen raken gewond

Over de precieze achtergrond van de incidenten bestaat nog onduidelijkheid. De Israëlische politie vermoedt dat er sprake is van een gecombineerde terroristische aanval. "Het is een aanval die we in lange tijd niet hebben gezien", zei de Israëlische minister van Binnenlandse Veiligheid over de ontploffingen.



Het hoofd van de operationele afdeling van de Israëlische politie zei dat de explosieven in een struik en achter een muur bij de bushaltes zouden zijn geplaatst.