BNP Paribas Fortis en AG nemen Touring over: "Pechverhelping op zich is niet meer rendabel"

"Pechverhelping op zich is minder en minder winstgevend en ook moeilijker aan te bieden", zegt Tony Verhelle van Autogids. "Er zit ook veel meer elektronica in auto's dan vroeger en dat maakt het lastiger om ze te herstellen onderweg. Meestal is er ook een rechtstreekse knop van de auto naar de constructeur, om problemen te signaleren. Vroeger was alles veel eenvoudiger, technisch gezien. De pechverhelper is meer en meer een sleepdienst geworden naar de garage."

De pechverhelpers zoeken al langer naar nieuwe inkomsten. "Ze noemen zich tegenwoordig mobiliteitsclubs, bieden ook pechverhelping aan voor fietsers en allerlei verzekeringen. Touring biedt zelfs reizen aan en reisverzekeringen." De overname door een bank en een verzekeraar past dus perfect in dat plaatje.