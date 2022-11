Aftredend Braziliaans president Bolsonaro vecht verkiezingsuitslag toch nog aan

Het Kieshof eist nu van de partij van Bolsonaro binnen de 24 uur een uitgebreid rapport met meer bewijzen, waarin ook de eerste ronde wordt opgenomen. Waren er toen ook problemen met die stemcomputers? De partij van Bolsonaro won in die eerste ronde heel wat zetels in het parlement. Pas met zo'n uitgebreid rapport in handen wil het hof de klacht in behandeling nemen.

De klacht van Bolsonaro is niet nieuw. Al voor de verkiezingen liet hij uitschijnen dat het elektronische kiessysteem fraudegevoelig zou zijn. Bolsonaro is nog aan de macht tot het einde van het jaar. Op 1 januari neemt Lula da Silva het over. Bolsonaro heeft zijn nederlaag tegen Lula nooit toegegeven, maar gaf wel de toestemming voor de voorbereidingen voor de machtsoverdracht.