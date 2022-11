Na alle commotie: zo ziet nieuwe box voor beschuldigden eruit op proces van aanslagen van 22 maart

Hoe zal de nieuwe box voor de beschuldigden eruitzien, nu het het grootschalige proces over de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel en Zaventem bijna van start gaat? Dat was de hamvraag na alle heisa die er was geweest over de aparte gesloten boxen die oorspronkelijk waren gebouwd voor het proces op de oude NAVO-site in Haren.