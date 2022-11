Burgemeester Maaseik betrapt jongeren die knalbommen gooien: "Het zorgt voor veel hinder en is gevaarlijk"

"Er is veel ergernis over de knalbommen en het is ook heel gevaarlijk", gaat de burgemeester verder. "Het zijn sterke bommen van hogere categorie die vaak illegaal gekocht zijn en waarvan de kwaliteit niet bekend is", zegt Tollenaere. "Mensen verschrikken zich door de harde knallen en ook voor dieren is het beangstigend. Jongeren gooien ze ook naar fietsers of onder auto's en ze kunnen mensen ook verwonden."